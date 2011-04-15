От взрыва самодельного баллона погиб мужчина
12:22, 15 апреля 2011Новости регионов
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Второй - доставлен в больницу
В Черниговской области от взрыва самодельного баллона погиб мужчина, еще один получил тяжелые травмы.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.
По их данным, в городе Носовка во время проведения ремонта автомобиля произошел взрыв самодельного баллона, который использовался в качестве воздушного ресивера. В результате взрыва владелец, 1970 года рождения, от полученных травм погиб на месте происшествия. Другой молодой мужчина, который ему помогал, 1978 года рождения, получил тяжелые телесные повреждения и был доставлен в Носовскую центральную районную больницу.
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