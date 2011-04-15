В Горловке пройдет митинг против закрытия детдома «Надежда»

15 апреля в городе Горловка Донецкой области состоится митинг против закрытия детского дома «Надежда».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Донецкой областной организации политической партии «Фронт змін» со ссылкой на главу Горловской городской организации партии Владимира ВЕСЕЛКИНА.

По его словам, в митинге будут участвовать выходцы из детского дома, представители трудового коллектива, а также неравнодушные горожане Горловки.

Организаторы митинга рассчитывают на поддержку властей, а также общественных деятелей города и страны.

В сообщении отмечается, что уже были написаны соответствующие обращения к председателю Донецкой областной госадминистрации Анатолию БЛИЗНЮКУ, народным депутатам Украины Арсению ЯЦЕНЮКУ и Николаю ЯНКОВСКОМУ , министру топлива и энергетики Юрию БОЙКО, который является выходцем из Горловки и другим.

Участники акции также готовят поручения избирателей на имя депутатов Горловского городского совета с требованием к горсовету пересмотреть и отменить решение о закрытии детского дома.

Кроме того, готовится судебный иск относительно правомерности принятия такого решения.