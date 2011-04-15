В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Крымское управление МЧС объявило на пятницу, 15 апреля, штормовое предупреждение в регионе из-за ухудшения погодных условий и призвало жителей Крыма и туристов отложить посещение гор и лесов полуострова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления.

«Ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, усиление юго-западного ветра до 20 метров в секунду, местами - до 28 м/с», - говорится в пресс-релизе.