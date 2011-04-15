Хмельниччина: сошли с рельс 8 вагонов с аммиачной селитрой

В Хмельницкой области на железнодорожной станции „Шепетовка” Юго-Западной железной дороги сошли с рельс 8 вагонов с аммиачной селитрой в мешках.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, авария произошла вчера утром во время движения грузового поезда по резервной колее (состав поезда - 69 вагонов).

В результате схода вагонов было повреждено 150 м железнодорожного пути.

Жертв и пострадавших нет.

В тот же день аварийно-восстановительные работы были завершены, вагоны поставлены на рельсы, движение поездов на аварийном участке возобновлено. Задержки движения железнодорожного транспорта не было.

Причина аварии - устанавливается. На месте происшествия работало 60 работников железнодорожной станции „Шепетовка”, восстановительный поезд и 2 ед. техники.