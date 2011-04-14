В Харькове создадут современный перинатальный центр

В Харькове в рамках национального проекта «Новая жизнь – новое качество охраны материнства и детства» будет создан современный областной перинатальный центр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после встречи с председателем Харьковской облгосадминистрации Михаилом ДОБКИНЫМ сообщила руководитель рабочей группы проекта «Новая жизнь – новое качество охраны материнства и детства» Надежда ЖИЛКА.

По ее словам, в рамках нацпроекта, который будет реализовываться в течение 2011-2013 годов, планируется открыть в Украине 27 современных перинатальных центров наивысшего, третьего уровня. На эти работы из государственного бюджета будет выделено около 320 млн. грн.

Н.ЖИЛКА отметила, что в 2011 году проект «Новая жизнь» будет реализовываться в 8 областях, в том числе в Харьковской. Финансирование работ происходит из государственного бюджета (в 2011 году выделяется 110 млн. грн.), местных бюджетов и Фонда Виктора Пинчука.

По словам Н.ЖИЛКИ, рабочая группа приняла решение открыть областной перинатальный центр на базе бывшего харьковского городского роддома №5. Она заметила, что в этом медицинском учреждении уже существует надлежащая база, и при соответствующей подготовке кадров, проведении реконструкции и дооснащении техникой здесь можно в конце 2011 года открыть современное медицинское учреждение.

Н.ЖИЛКА отметила, в Харьковской области около 20% беременных женщин нуждаются в помощи, которую может предложить современный перинатальный центр третьего уровня.

По словам заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации Игоря ШУРМЫ, по области в межрайонных родильных центрах будут вводиться высокие стандарты областного перинатального центра. Кроме того, будет налажена доставка из районов области женщин, которые нуждаются в специализированной медицинской помощи, в областной перинатальный центр.