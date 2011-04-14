В Ялте покажут «Танго вдвоем на инвалидных колясках»

Первый всекрымский Таврический бал с показом мод «Танго вдвоем на инвалидных колясках» пройдет 20 мая в Ялте.

Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ялты

В программу мероприятия включены показательные номера на колясках в исполнении пар с ограниченными физическими возможностями, показ мод, театрализованное выступление артистов региона, показ творческих возможностей модельеров-дизайнеров и демонстрация их работ инвалидами-колясочниками, а также благотворительный аукцион.

Новый культурно-художественный проект реализуется крымской общественной организацией инвалидов «Берег» совместно с выставочным центром «Fashion plus» под патронатом Совета министров Крыма в рамках Международной конвенции ООН по защите прав инвалидов.

В Крыму сегодня проживают почти 116 тысяч инвалидов, из них более 5,2 тыс. - дети.