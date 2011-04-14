Днепропетровск: изъяли наркотиков на 6 млн грн

Милиция Днепропетровска изъяла наркотиков на 6 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Днепропетровской области.

В частности, сообщили в милиции, 12 апреля работники управления Государственной службы борьбы с незаконным оборотом наркотиков ГУМВД в области в ходе реализации оперативной информации в отношении лиц, причастных к распространению наркотических средств, задержали 41-летнего ранее судимого жителя Васильковского района Днепропетровской области. Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства задержанного оперативники обнаружили и изъяли расфасованные в 41-м мешке маковую соломку весом 600 кг, марихуану весом 2 килограмма, а также два охотничьих ружья калибра 12 мм без документов.

В отношении наркодельца, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и хулиганства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины с последующим избранием меры пресечения в виде содержания под стражей.

По заключению специалистов, из указанного количества изъятой маковой соломки можно было бы изготовить свыше 120 тысяч доз «опия», стоимость которого по ценам «черного рынка» составляет почти 6 млн. грн., отметили в ОСО.

Сейчас милиция проводит дальнейшие мероприятия по установлению преступных связей задержанного и источников поступления наркосырья в регион.