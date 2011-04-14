Черниговщина: на обочине дороги найдено 9 кг ртути
14:07, 14 апреля 2011Новости регионов
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Недалеко от населённого пункта
В Черниговской области на обочине дороги найдено 9 кг ртути.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.
В частности, по их данным, недалеко от пгт Олишевка Черниговского района на обочине дороги обнаружена закрытая пластиковая емкость объемом 1 л с веществом, похожим на ртуть, весом около 9 кг.
Емкость с веществом изъята специалистами Управления МЧС Украины в области с целью последующей ее утилизации на ЧП "Дон-Бас".
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