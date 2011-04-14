Луганские детские больницы получили новое медоборудование

Компания «МакДоналдз Юкрейн» и Международный благотворительный фонд «Україна 3000» подарили сегодня Луганской городской детской многопрофильной больнице № 3 и Луганской областной детской клинической больнице оборудование для диагностики и лечения заболеваний дыхательных путей.

Как передает корреспондент УНИАН, всего в луганские больницы передано 2 спирометрических комплекса, 15 небулайзеров, 2 кислородных концентратора, 2 ларингоскопа и 2 аппарата Амбу.

Передача современного медицинского оборудования стала завершающим этапом акции «День Счастья», которую ежегодно проводит «МакДональдз».

«Мы очень признательны компании «МакДоналдз Юкрейн» и МБФ «Украина 3000» за то, что они откликнулись на наш призыв и подарили современное оборудование детским больницам, - сказала начальник здравоохранения Луганского городского совета Татьяна ШИРИНА. – Заболевания дыхательных путей у детей наиболее распространены. Для быстрой и точной диагностики больницам необходимо качественное оборудование. Радует, что существуют организации, которые заботятся не только о собственном благополучии, но и уделяют огромное внимание важным социальным проблемам».

По ее словам, новое оборудование уже в ближайшие дни будет введено в эксплуатацию, и маленькие луганчане смогут получать более качественные услуги по диагностике и лечению органов дыхания.