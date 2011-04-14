В Глевахе горела больница

Вчера в 19.20 в пгт Глеваха Васильковского района в одноэтажном деревянном лечебном корпусе Киевской городской больницы № 3 вспыхнул пожар.

Причина пожара - замыкание электропроводки, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

В 20.00 семь отделений Государственной пожарной охраны пожар локализовали и в 0.45 ликвидировали.

Жертв и пострадавших нет. 28 пациентов и 5 лиц персонала самостоятельно вышли из корпуса до прибытия пожарных подразделений.

Огнем уничтожена крыша, облицовка помещений, мебель.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области.