В Глевахе горела больница
10:21, 14 апреля 2011Новости регионов
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Вчера в 19.20 в пгт Глеваха Васильковского района в одноэтажном деревянном лечебном корпусе Киевской городской больницы № 3 вспыхнул пожар.
Причина пожара - замыкание электропроводки, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.
В 20.00 семь отделений Государственной пожарной охраны пожар локализовали и в 0.45 ликвидировали.
Жертв и пострадавших нет. 28 пациентов и 5 лиц персонала самостоятельно вышли из корпуса до прибытия пожарных подразделений.
Огнем уничтожена крыша, облицовка помещений, мебель.
На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области.
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