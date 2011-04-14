Радиационная обстановка в Донецкой области стабильна

В Донецкий регион продукты из Японии не поступали, и в целом радиационная обстановка в области остается стабильной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный государственный санитарный врач Донецкой области Виктор ДЕНИСЕНКО на встрече с журналистами.

«У нас в области и не только из-за случая в Японии ежедневно контролируется гамма-фон на территории во всех районах и городах», - сказал главврач. При этом он добавил, что «в таких крупных городах, как Донецк, Краматорск, Мариуполь, Торез, Красноармейск, регулярно проводятся исследования и продуктов питания, и воздуха, и воды, и гамма-фона».

По словам В.ДЕНИСЕНКО, «на сегодняшний день ситуация в области стабильная, гамма-фон в пределах 15-17 микрорентген в час, отобраны пробы воды, продуктов, воздуха – отклонений от радиологической нормы не выявлено».

Главврач также заверил, что продуктов из Японии в регион не завозилось, и сотрудники СЭС в целом контролируют процесс в вопросах качества завозимой в область продукции.

«Что касается продуктов, завезенных из Японии, то в нашу область они еще не дошли и растаможка продуктов из Японии не проводилась... В Ильичевске (морском порту) еще ни одно судно не зашло с японскими продуктами. Мы отслеживаем эту ситуацию», - заключил В.ДЕНИСЕНКО.