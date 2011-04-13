В Ивано-Франковске высадили «Аллею жизни» из 30 сакур

В Ивано-Франковске возле областной больницы высадили «Аллею жизни» из 30 сакур.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Саженцы сакуры подарил Прикарпатью министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА.

Деревья высаживали председатель облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК, председатель областного совета Александр СЫЧ, директор департамента авиации МЧС Украины Евгений ЧЕРВОНЕНКО, городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС.

Председатель ОГА поблагодарил В.БАЛОГУ за подарок, который, по его словам, «будет пышно цвести на территории наибольшего лечебного заведения области во славу жизни».

К закладке «Аллеи жизни» также приобщились другие должностные лица и главный врач областной клинической больницы.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля министр чрезвычайных ситуаций Украины В.БАЛОГА и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Тадаши ИДЗАВА высадили в Закарпатье 350 сакур в знак поддержки японцев, пострадавших от стихии. Саженцы японской вишни высадили в Ужгороде вдоль Славянской набережной, на территории Ужгородского национального университета, а также в Мукачево.

8 апреля в Херсоне высадили 50 саженцев сакуры, которые подарил городу В.БАЛОГА.