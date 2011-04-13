В Севастополе обнаружено 169 взрывоопасных предметов

В Севастополе в ходе работ по разминированию бухт за неделю обнаружено 169 взрывоопасных предметов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины в Севастополе.

В частности, пиротехниками МЧС были обнаружены и уничтожены 27 артиллерийских снарядов, 11 мин и 129 патронов и взрывателей. Все были выявлены в бухте Казачья.

Кроме того, от жителей Балаклавского района за неделю поступили три заявки о найденных неизвестных предметах, предположительно гранатах: по ул. Хмельницкого на открытой территории, на одном из участков садового товарищества «Маяк» и по ул. Аксютина рядом с жилым домом.

Севастопольские пиротехники, прибыв на места обнаружения неизвестных предметов, идентифицировали их как взрывоопасные (РГ-42 и РПГ-40). Боеприпасы вывезли и взорвали на полигоне в селе Хмельницкое. Заявка по ул. Аксютина не подтвердилась, отметили в пресс-службе.