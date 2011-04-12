Сумщина: для обезвреживания пестицидов выделено 10 млн грн

Сумской области в этом году для обезвреживания непригодных пестицидов выделено 10 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Государственного управления охраны окружающей природной среды в Сумской области Алексей ПОПОВ.

«Благодаря усилиям руководства области, для обезвреживания и перезатаривания пестицидов в 2011 году из Государственного фонда охраны окружающей природной среды Украины выделено более 7 млн. грн. и около 3 млн. грн. - из областного фонда», - проинформировал чиновник.

По словам А.ПОПОВА, согласно Стратегии развития области «Новая Сумщина-2015», предусмотрено решение насущной проблемы обезвреживания опасных отходов и ядохимикатов, которые накапливались в регионе в течение десятилетий.

«Сейчас в области накоплено 2,7 тыс. тонн пестицидов. В течение 5 лет проблема утилизации ядохимикатов в Сумской области будет решена», - заявил А.ПОПОВ.