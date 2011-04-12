Луганщина: 4 человека погибли от отравления угарным газом

В частном жилом доме

В селе Павленково Новопсковского района Луганской области четыре человека отравились угарным газом. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, тела людей обнаружены в частном жилом доме. Причина гибели - нарушение правил эксплуатации газового печного отопления. По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.

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