Луганщина: 4 человека погибли от отравления угарным газом
16:33, 12 апреля 2011Новости регионов
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В частном жилом доме
В селе Павленково Новопсковского района Луганской области четыре человека отравились угарным газом.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, тела людей обнаружены в частном жилом доме.
Причина гибели - нарушение правил эксплуатации газового печного отопления.
По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.
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