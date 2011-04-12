В Крыму ищут пропавшего рыбака

В Раздольненском районе Крыма в Черном море пропал 45-летний рыбак.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, 12 апреля двое жителей села Стерегущее вышли на лодке в море порыбачить. Пройдя около 300 метров, лодка начала набирать воду. Увидев происходящее, один из рыбаков разделся и поплыл к берегу, а второй остался в лодке. Мужчина выплыл на берег и вызвал спасателей.

К поискам пропавшего рыбака привлечены пограничники, милиция, поисковая группа Раздольненского гослесхоза, местные жители. Поиски продолжаются.