В Луганске мать убила своего 7-месячного сына.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел.

В частности, как отметили в милиции, вчера, 11 апреля в Луганске на улице был найден мертвым с телесными повреждениями семимесячный мальчик. В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении убийства работники милиции задержали 28-летнюю безработную мать ребенка.

Предварительно установлено, что она в своем доме, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла указанные повреждения своему сыну, а тело вынесла на улицу.