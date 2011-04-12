Автомобиль наехал на остановке на трех человек

В Крыму легковой автомобиль после столкновения с другой машиной наехал на трех находившихся на остановке женщин.

Авария произошла в Сакском районе 11 апреля, сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского управления ГАИ.

Машина «Лада», двигаясь со стороны Евпатории в направлении поселка Черноморское, врезалась в попутку - автомобиль «ДЭУ», который осуществлял поворот, затем выехала на остановку маршрутного транспорта и наехала на трех пешеходов.

59-летняя и 51-летняя женщины отделались ушибами, 55-летняя - получила закрытый перелом левой плечевой кости.