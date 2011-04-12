В Луганске помощник прокурора сбил 13-летнего мальчика

В Луганске вечером 11 апреля помощник прокурора Ленинского района, управляя собственным автомобилем ВАЗ-2110, сбил 13-летнего мальчика.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации ГАИ, ДТП произошло в 150 метрах от пешеходного перехода, в районе остановки.

В результате аварии ребенка с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали в областную детскую больницу.

Факт ДТП подтвердили в городской прокуратуре Луганска. По словам прокурора города Игоря РЕДИНА, по данному факту проводится проверка.