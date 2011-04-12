Здоровье "чернобыльцев" постепенно ухудшается

В Черниговской области состояние здоровья пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС постепенно ухудшается.

Как сообщили УНИАН в Черниговской облгосадминистрации, такие данные обнародовала во время совещания в ОГА начальник Управления здравоохранения облгосадминистрации Галина ВАСИЛЬКОВА.

По ее информации, Черниговская область является одной из наиболее пострадавших от Чернобыльской катастрофы областей Украины. Почти 90 тысяч жителей области имеют статус пострадавших.

«Данные ежегодной диспансеризации свидетельствуют о том, что состояние здоровья пострадавшего взрослого населения постепенно ухудшается», - констатировала она, отметив, что только в 2010 году количество пострадавших в результате аварии на ЧАЭС уменьшилось почти на три тысячи человек.

По словам Г.ВАСИЛЬКОВОЙ, показатели охвата ежегодными медицинскими осмотрами чернобыльцев являются стабильными на протяжении последних лет и составляют 99,8%. Вместе с тем, мониторинг злокачественных новообразований в группах пострадавшего населения установил превышение национальных показателей заболеваемости раком щитообразной железы: среди мужского населения – на 51,9%, среди женского – 62,5%. Показатель заболеваемости вырос даже в возрастной группе 0-29 лет (на 14%).