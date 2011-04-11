Киевлянин напал на милиционера

Задержан житель Киева, который совершил нападение на милиционера.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, сегодня около 13.00 неизвестный мужчина с бутылкой шампанского в руках и с явными признаками алкогольного опьянения зашел в Оболонское райуправление милиции Киева. Не объяснив цели своего визита, мужчина стал кричать и нецензурно выражаться. Дежурный из охраны административного здания прапорщик милиции сделал визитеру замечание и попросил его прекратить нарушать общественный порядок и покинуть помещение.

При выходе из райуправления в сопровождении патрульного хулиган выхватил из-под одежды кухонный топор и попытался ударить им милиционера по голове. Защищаясь от нападения, постовой получил несколько рубленных ран и переломов левой руки.

34-летний инспектор патрульной службы с телесными повреждениями доставлен в госпиталь МВД Украины.

Нападающий задержан на месте происшествия. Это киевлянин, 1984 года рождения, житель Оболонского района. У него изъят топор, остатки разбитой бутылки, паспорт и пенсионное удостоверение инвалида первой группы на его имя.

Выясняются обстоятельства и мотивы содеянного, проводится доследственная проверка. Собранные материалы направлены в районную прокуратуру для принятия решения в соответствии с законодательством.