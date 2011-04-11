В Горловке возле мусорников найден мертвый младенец

Внутриутробная асфиксия

В Горловке Донецкой области возле мусорных контейнеров найден мертвый новорожденный ребенок. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Центрально-Городского райотдела милиции Горловки. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности женщины, родившей ребенка. Судебно-медицинская экспертиза определила причину смерти - внутриутробная асфиксия.

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