В Горловке возле мусорников найден мертвый младенец
16:49, 11 апреля 2011Новости регионов
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Внутриутробная асфиксия
В Горловке Донецкой области возле мусорных контейнеров найден мертвый новорожденный ребенок.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Центрально-Городского райотдела милиции Горловки.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности женщины, родившей ребенка. Судебно-медицинская экспертиза определила причину смерти - внутриутробная асфиксия.
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