В Горловке возле мусорников найден мертвый младенец

16:49, 11 апреля 2011
Новости регионов
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Внутриутробная асфиксия

В Горловке Донецкой области возле мусорных контейнеров найден мертвый новорожденный ребенок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Центрально-Городского райотдела милиции Горловки.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности женщины, родившей ребенка. Судебно-медицинская экспертиза определила причину смерти - внутриутробная асфиксия.

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