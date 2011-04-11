Дети 3-х и 6-и лет с отравлением алкоголем - в реанимации

На Житомирщине в реанимацию с диагнозом "отравление алкоголем" доставлены двое братьев трех и шести лет.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей Уланов.

По его словам, "вчера - 10 апреля этого года - в реанимационное отделение Овруцкой центральной районной больницы с отравлением алкоголем доставлены двое братьев трех и шести лет, жителей села Покал Овручского района Житомирщины".

"Ребята из многодетной семьи, где помимо них еще трое детей от разных отцов. Дети, которых дома мать оставила без присмотра, искали чтобы им попить, и нашли водку. В настоящее время жизни малышей ничего не угрожает ", - добавил спасатель.

Он также уточнил, что сейчас по этому факту правоохранительные органы проводят проверку.