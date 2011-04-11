Виннитчина: в многоэтажке нашли 5-месячного мальчика

В многоэтажке города Жмеринка Винницкой области нашли оставленного 5-ти месячного мальчика.

Об этом сообщает отдел связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

По сообщению, ребенок обнаружили на 9 этаже дома № 1-А по улице Киевской.

Установлено, что ребенка оставили в период времени с 20.00 ч. по 21.00 год. Ребенок и одежда в ухоженном и опрятном состоянии.

В ОСО также сообщили приметы ребенка: на вид 5 месяцев, рост 60 см, вес 6,2 кг, среднего телосложения, лицо круглое. Был одет: синий вельветовый комбинезон, голубые ползунки, на ногах две пары вязаных носков розово-коричневого цвета, свитер шерстяной бордового, серого и белого цветов, нижнее белье белого цвета в розовый горошек, синяя футболка.

Сотрудники милиции обратились к гражданам, которым известна любая информация о человеке, оставившего ребенка, и просят немедленно сообщить в милицию.