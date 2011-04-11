В Сумской области бойцы МЧС спасли женщину, упавшую в колодец.

Как передает корреспондент УНИАН, в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Сумской области сообщили, что в селе Свердлово Середино-Будского района произошел несчастный случай: 36-летняя женщина, возвращаясь в темное время суток домой, упала в колодец, который длительное время не эксплуатировался. Оказавшись в угрожающей для жизни ситуации, она стала звать о помощи. Случайные прохожие, услышав крики, не растерялись и сразу позвонили в службу спасения «101».

На место происшествия прибыл дежурный караул местного подразделения МЧС. Сначала бойцы МЧС передали спасательную веревку женщине, которая стояла по шею в холодной воде. Но, в связи с ее шоковым состоянием, не смогла ухватиться за нее. Одному из спасателей пришлось спуститься вниз, чтобы закрепить снаряжение. Уже через несколько минут женщина была на поверхности и осмотрена медиками, которые установили общее переохлаждение организма.

Как позже объяснила пострадавшая, в колодец она попала по собственной неосторожности.