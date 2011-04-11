В больницах Донецка - 33 ребенка, отравившихся молочными продуктами

В Донецке на лечении от острой кишечной инфекции остаются 33 малолетних ребенка, которые отравились после употребления продукции детской молочной кухни.

Об этом УНИАН сообщили в санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области со ссылкой на главного государственного санитарного врача Донецкой области Виктора ДЕНИСЕНКО.

Согласно сообщению, в настоящее время среди детей, находящихся под наблюдением, новые случаи заболевания не регистрировались.

В общем острой кишечной инфекцией заболело 60 детей. Все дети были госпитализированы в детские инфекционные отделения Центральной городской клинической больницы № 1 и горбольницы № 21, где получают необходимый лечебно-диагностический комплекс в полном объеме.

По словам В.ДЕНИСЕНКО, отмечается положительная динамика клинического состояния заболевших, и на сегодняшний день уже выписано 27 детей, в лечебных учреждениях остаются 33 ребенка. Легкое клиническое состояние отмечается у 25 детей, средней тяжести - у 8-ми.

Противоэпидемические мероприятия, лабораторные исследования продолжаются, заключили в облСЭС.