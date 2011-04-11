Львовщина: 16-летняя мать задушила новорожденную дочь

В Самборский горотдел ГУ МВД Украины во Львовской области 5 апреля поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что по ул.Торговой в г.Самбор в контейнере для мусора обнаружен труп новорожденного ребенка (девочки). В результате принятых мер выяснилось, что матерью данного ребенка является гражданка 1994 г.р., жительница Турковского района Львовской области, которая временно проживает в г.Самбор.



Во время проведения предварительного внешнего осмотра тела новорожденного ребенка видимых телесных повреждений обнаружено не было. Однако уже на следующий день судмедэкспертами было установлено, что указанный ребенок родился живым, а смерть наступила в результате механической асфикции.

В связи с этим 6 апреля следственным отделом Самборского ГО ГУ МВД Украины во Львовской области возбуждено уголовное дело.

В данное время по уголовному делу проводятся первоочередные следственные действия, направленные на полное и всестороннее расследование и привлечение виновных лиц к ответственности. Ход досудебного следствия взят на контроль прокуратурой Львовской области.