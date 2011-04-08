Запорожье: для онкобольных детей собрано более 470 тыс

В Запорожской области в рамках благотворительного проекта «Любовь милосердствует», инициированного главой Запорожской епархии УПЦ МП, для онкобольных детей собрана кровь и более 470 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Запорожской епархии УПЦ МП, в период поста, на протяжении которого реализовывался проект, кровь для детей страдающих онкогематологическими заболеваниями, сдали более тысячи запорожцев.

«Это значит, что в течение полугода маленькие пациенты онкогематологического отделения областной детской больницы будут полностью обеспечены препаратами крови», - отмечается в сообщении.

Также в рамках проекта «Любовь милосердствует» осуществлялся сбор средств, которых на сегодняшний день собрано более 470 тыс. грн.

«Все средства (более 470 тыс. грн.), вырученные в результате этого проекта, будут направлены на приобретение специального оборудования и медикаментов для онкобольных детей», - рассказали в епархии, отметив, что активное участие в реализации благотворительного проекта приняли также молодежные волонтерские группы.

В рамках проекта также состоялся благотворительный телемарафон, который транслировали 3 ведущих телеканала Запорожской области, непосредственно во время его проведения на помощь онкобольным детям было собрано более 27 тыс. грн.