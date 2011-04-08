Донецк: в продуктах молочной кухни выявлен стафилококк

В продуктах молочной кухни, которыми отравились 59 детей в Донецке, выявлен стафилококк.

Об этом УНИАН сообщили в санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области.

Согласно сообщению, при бактериологических исследованиях в пробах сыра, изготовленного на детской молочной кухне Центральной клинической горбольницы г. Донецка 3 и 4 апреля 2011 года, в смывах с инвентаря, спецодежды и рук персонала кухни обнаружен патогенный стафилококк (St. aureus). «У пяти больных детей и трех сотрудников молочной кухни при бактериологических исследованиях также выделен патогенный стафилококк (St. aureus)», - сказали в облСЭС.

В облСЭС добавили, что, по предварительным выводам, этиологическими факторами заболевания детей является ротавирус и стафилококк, фактор передачи инфекции - сыр, изготовленный на детской молочной кухне с нарушением технологии приготовления, а возможным источником возбудителя инфекции являются работники детской молочной кухни.

В облСЭС также сообщили, что по данным на утро 8 апреля среди детей, находящихся под наблюдением, выявлено еще три случая заболевания. «Таким образом, число заболевших острой кишечной инфекцией всего составляет 59 человек», - констатировали в облСЭС, отметив, что все заболевшие были госпитализированы в детские инфекционные отделения горбольниц №№ 1 и 21 г. Донецк, где обследование и лечение детей осуществляется в полном объеме.

Одновременно в облСЭС подчеркнули, что в клиническом состоянии заболевших отмечается положительная динамика и на данное время из больниц выписано уже 16 детей, на лечении в стационарах больниц остаются 43 ребенка. Клиническое состояние 23 детей – легкое, еще у 20 - средней тяжести.

«Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются. Окончательный вывод о причинах возникновения заболеваний будет сделан после завершения лабораторных исследований», - заключили в облСЭС.