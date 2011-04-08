В Харьковской области - массовый мор рыбы

В водоеме вблизи села Уплатное Близнюковского района Харьковской области произошел массовый мор рыбы.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, об этом нформировал органы милиции старший инспектор гражданской защиты Близнюковского районного отдела МЧС.

По его словам, 5 апреля в водоеме вблизи села Уплатное произошел массовый мор рыбы. По предварительным данным, обнаружено около 100 тонн погибшей рыбы (толстолоб, карп, сом канальный, сом европейский, плотва, белый амур).

Представители милиции и Государственной экологической инспекции в Харьковской области выясняют обстоятельства массового мора рыбы и материальный ущерб.

Как сообщает пресс-служба Госэкоинспекции в Харьковской области, рыба могла погибнуть из-за нехватки кислорода подо льдом или превышения норм содержания вредных химических веществ, ведь во время лабораторного исследования водоема, которое экоинспекция проводила 12 февраля, было обнаружено превышение уровня ацетона в 60 раз, фосфатов — в 64 раза, снижение уровня кислорода и несколько сотен особей гнилой рыбы.

Водоем общей площадью 60 га у Близнюковской райгосадминистрации с июля 2002 года арендует частный предприниматель, житель города Лозовая.

Оперативная группа, созданная на базе подразделений экоинспекции, проводит внеплановые проверки предприятий, находящихся вблизи водоема на территории Уплатновского сельского совета Близнюковского района.