Житомирщина: 7-летний мальчик погиб под обвалом стены

09:39, 08 апреля 2011
Новости регионов
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В селе Жовтнивка Володарско-Волынского района Житомирской области под обвалом стены погиб 7-летний мальчик.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

По его словам, обвал произошел 5 апреля в здании расположенной на окраине села неработающей фермы.

Проводится проверка. 

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