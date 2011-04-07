В Украине перекрыт еще один канал контрабанды наркотиков

Сотрудники Управления СБУ в Запорожской области совместно с пограничниками перекрыли канал контрабанды наркотиков через государственную границу Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре УСБУ в Запорожской области, канал поставки наркотиков (каннабиса) за пределы Украины организовал житель Каменко-Днепровского района Запорожской области.

«В ходе таможенного досмотра пассажиров он был задержан спецподразделением Управления СБУ в Запорожской области совместно с сотрудниками отдела пограничной службы «Казачья Лопань» Харьковского пограничного отряда и Харьковской областной таможни после обнаружения в его личных вещах 20 целлофановых пакетов с наркотиками», - сообщили в пресс-центре.

Установлено, что наркоделец изготовил каннабис собственноручно, дома расфасовал по пакетам, часть из которых разместил в металлическом баллоне из-под пены для бритья, а часть спрятал среди личных вещей.

Его действия квалифицированы следователями СБУ по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие.