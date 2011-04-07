В Тернополе отмечают Праздник семьи в ожидании ребенка

В Тернополе ежегодно 7 апреля будут отмечать Праздник семьи в ожидании ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно сообщению областной общественной организации «Центр счастливого Отцовства и Материнства», соответствующее распоряжение подписал городской председатель Сергей НАДАЛ по инициативе председателя центра Марии ХОМИВ и руководителя проекта «Школа счастливого материнства св. Анны», отца Мартына ХОМИВА.

Распоряжением предусмотрено, что Праздник семьи в ожидании ребенка будут отмечать в Тернополе 7 апреля, на Благовещение – день, когда Пресвятой Деве Марии явился Архангел Гавриил, сообщивший ей благую весть о предстоящем рождении сына, который станет Спасителем всего мира.

В день праздника, который сегодня официально провозгласили во время открытия обновленной родильной палаты в городской больнице №2, будут обсуждать вопросы материнства, отцовства и семьи.

Учреждение Праздника семьи в ожидании ребенка благословил епископ Тернопольско-Зборовской епархии Украинской греко-католической церкви Василий СЕМЕНЮК.