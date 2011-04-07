В Херсоне к 6 годам тюрьмы приговорен главврач хосписа

Суворовский районный суд Херсона приговорил к 6 годам лишения свободы бывшего главного врача местного хосписа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Херсонской области.

Руководитель клиники брал деньги за содействие в размещение тяжелобольных людей. Судом доказано, что в 2002-2005 годах главврач за госпитализацию 18 человек получил незаконное вознаграждение в сумме 45 тыс. грн.

Во время задержания врач оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.