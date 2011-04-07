В Мелитополе трое учениц отравились неизвестным веществом

В Запорожской области трое учащихся профучилища госпитализированы в результате распыления неизвестного вещества в помещении учебного заведения.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС в Запорожской области, инцидент произошел накануне в производственном профессиональном училище Мелитополя.

«6 апреля в 10.20 поступило сообщение о том, что в производственном профессиональном училище в Мелитополе произошел несчастный случай: в туалетной комнате для девочек неизвестным лицом было распылено неизвестное вещество, вследствие чего стало плохо трем девушкам из этого училища. Педагогическим коллективом были выведены на свежий воздух 78 учеников и организовано проветривание помещений. Пострадавших девушек госпитализировали в 3-ю городскую больницу под наблюдение врачей», - сообщили в МЧС.

На сегодняшний день, по данным пресс-службы ведомства, состояние пострадавших квалифицируется медиками как стабильное.

На месте происшествия работали сотрудники милиции, санэпидемстанции и мобильно-оперативная группа Мелитопольского городского управления ГУ МЧС. По факту происшествия ведется следствие.