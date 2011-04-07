Черниговщина: пенсионера судили за развращение 5-летней девочки

В Черниговской области за развращение ребенка к 8 годам заключения приговорен 63-летний мужчина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черниговской области, Апелляционный суд Черниговской области оставил в силе приговор Менского районного суда по уголовному делу об обвинении мужчины в распутных действиях в отношении 5-летней девочки по ч. 2 ст. 156 и ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса Украины. Суд первой инстанции приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы.

Как установило следствие, в марте 2007 года подсудимый – 63-летний житель Коропского района Черниговской области - совершил с малолетней пострадавшей распутные действия.

Уголовное дело было возбуждено после огласки ситуации журналистами.