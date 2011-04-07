Житель Чернигова в квартире сделал теплицу для марихуаны

Житель Чернигова в наемной квартире сделал теплицу для выращивания марихуаны. Об этом сообщила УНИАН помощник начальника Черниговского городского отдела милиции в связках со СМИ Наталия ЧОВПИЛО.

По ее информации, 56-летний житель Чернигова сдавал трехкомнатную квартиру молодому мужчине. Арендатор заплатил владельцу за полгода вперед. Когда же этот срок истек, хозяин обнаружил, что не может попасть в квартиру, поскольку квартирант заменил все замки, и на телефонные звонки не отвечал. Хозяин квартиры обратился в правоохранительные органы, а работники сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков Черниговского городского отдела милиции проинформировали его, что квартирант занимался распространением наркотиков.

Получив санкцию суда на проведение обыска, вместе с хозяином работники милиции вошли в квартиру. Одна из комнат была переоборудована под мини-теплицу для выращивания марихуаны с помощью гидропоники (современная технология выращивания растений, что не требует ґрунта и обеспечивает доступ веществ растению за счет водных питательных растворов). В комнате марихуана (конопля) выращивалась в вазончиках со специальными удобрениями под осветительными лампами. Для ухода за растениями были приспособлены специальные инструменты и вентилятор.

Во время обыска работники милиции изъяли в квартире коноплю в вазонах и средства ухода за ней. Молодой мужчина, который устроил теплицу, задержан. Против него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 309 “незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов” Уголовного кодекса Украины.