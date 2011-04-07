Отравленных детей в Донецке становится все больше
09:25, 07 апреля 2011Новости регионов
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Течение средней и легкой тяжести
В Донецке по состоянию на сегодняшнее утро в инфекционные отделения городских клинических больниц №1 и №21 с острой кишечной инфекцией госпитализирован 51 ребенок, потреблявший продукцию детской молочной кухни.
Как сообщает пресс-служба МЧС, течение заболевания детей – средней и легкой степеней тяжести.
Специалисты областной и городской СЭС в очаге заболевания проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Донецкой области.
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