Прокуратура Донецка возбудила дело по факту заболевания детей

Прокуратура г. Донецка возбудила уголовное дело по факту группового заболевания детей острыми кишечными инфекциями.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, прокуратура г. Донецка провела проверку по факту группового заболевания детей острыми кишечными инфекциями. В результате проверки установлено, что поступившие в больницу дети накануне получали в пищу продукцию детской молочной кухни.

По результатам проверки заместителем прокурора Донецкой области - прокурором города Донецка возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей» Уголовного кодекса Украины.

Организация досудебного следствия поручена Донецкому горуправлению Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Ход досудебного следствия контролируется прокуратурой области, отметили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, со 2 по 6 апреля в больницы города Донецка (№1, 21) с диагнозом острой кишечной инфекции поступило 44 ребенка возрастом до 3-х лет. Исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача Украины Сергей РЫЖЕНКОВ сообщил, что «уже сделаны лабораторные исследования, и у 15 детей и у сотрудницы молочной кухни подтверждена ротавирусная инфекция». Он также сообщил, что на сегодняшний день «ситуация у больных стабильная», 23 ребенка находятся в состоянии средней тяжести, 21 – в легкой степени заболевания.

С.РЫЖЕНКОВ констатировал, что всего в данной молочной кухне питание получают 458 детей, но заболели 44.