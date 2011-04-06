Киев: два гражданина Нигерии поставляли контрабандный героин

Служба безопасности Украины совместно с Государственной таможенной службой в ходе спецоперации разоблачила и ликвидировала канал контрабандного ввоза героина из Киргизии в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Контрабанду наркотиков на территорию Украины наладили двое граждан Нигерии. Партии героина были спрятаны в международных почтовых отправлениях, которые за денежное вознаграждение получали посредники - граждане Украины.

При осуществлении таможенного контроля в зоне ответственности Киевской региональной таможни, в одной из таких посылок, поступившей в Украину из Киргизии, правоохранители обнаружили почти 1 кг особо опасного наркотического средства – героина. Двух иностранцев, которым предназначалась эта партия наркотиков, сотрудники СБУ установили и задержали 17 марта в Киеве. Выяснилось, что именно эти лица также организовали сбыт контрабандно ввезенных наркотиков на территории столицы и Киевской области.

Следственным отделом УСБУ в Киеве в отношении задержанных граждан Нигерии возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров в особо крупных размерах). В отношении правонарушителей избрана мера пресечения – взятие под стражу.