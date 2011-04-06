Черновчанин жестоко убил свою тетю

Шевченковский районный суд Черновцов приговорил к пожизненному лишению свободы жителя областного центра, который жестоко убил родную тетю.

Как передает корреспондент УНИАН, следствием установлено, что 2 ноября 2010 года ранее неоднократно судимый 29-летний черновчанин пришел к родной тете помочь вскопать огород. Спустя некоторое время пенсионерка пригласила племянника отобедать. Находясь в кухне, он увидел у женщины деньги, и решил ими завладеть.

Сначала племянник пытался тетю изнасиловать, однако по физиологическим причинам сделать этого не смог. Потом мужчина ее жестоко убил, забрал 350 грн., после чего поджег дом.

Шевченковский районный суд Черновцов согласился с позицией прокуратуры области, которая поддерживала государственное обвинение в резонансном уголовном деле, возбужденном в отношении Александра Д. по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.3 ст.15, ч.1 ст.152, ч.4 ст.187, п.п. 6, 9, 13 ч.2 ст.115 УК Украины, и вынес приговор, которым виновный приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией принадлежащего ему имущества.