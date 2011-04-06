Волынских медиков будут обучать английскому к Евро-2012

Волынских медиков будут обучать английскому языку к Евро-2012. Об этом шла речь во время заседания коллегии управления здравоохранения облгосадминистрации, сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА.

Председатель облгосадминистрации Борис КЛИМЧУК отметил, что Волынская область непосредственного участия в подготовке к проведению соревнований не берет. Однако, учитывая тот факт, что в регионе действуют международные пункты пропуска и большая масса болельщиков-европейцев будет ехать в Украину именно через Волынь.

"На международном автомобильном пункте пропуска "Ягодин" продолжаются работы по созданию медицинского пункта, который будет функционировать на базе Шацкой райбольницы. Сейчас решаются вопросы о передаче лечебному учреждению автомобиля скорой помощи. В то же время, новые авто будут закуплены для единственного медицинского пространства "Шацк-Любомль". Это - автомобиль скорой помощи и реанимобиль. Еще одну машину получим в рамках гуманитарной помощи", - отметил Б.КЛИМЧУК.

Начальник управления здравоохранения ОГА Игорь ВАЩЕНЮК отметил: "Медиков мы будем обучать английскому языку, привлекая волонтеров. Вместе с тем, к этой работе приобщатся и врачи, которые стажировались за рубежом и могут свободно разговаривать на английском".

Также председатель облгосадминистрации сообщил, что на таможенных переходах будут установлены информационные указатели на разных языках. Это все делается для удобства гостей, которые приедут болеть за свои команды.