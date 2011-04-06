В Хмельницкой области сын и мать сгорели в собственной квартире
13:47, 06 апреля 2011Новости регионов
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В Красиколе Хмельницкой области в результате пожара в одной из квартир пятиэтажного жилого дома погибли мать и сын.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил старший инспектор Центра пропаганды Управления МЧС в области Алексей ЧЕРКАСОВ.
По его словам, пожар в доме на улице Василия Стуса произошел вчера вечером. Огонь унес жизнь мужчины 1964 г. р. и его матери 1941 г. р.
«Пожар возник из-за неосторожности погибшего мужчины во время курения», - сказал А.ЧЕРКАСОВ.
В целом, с начала года в Хмельницкой области произошел 251 пожар, на которых обнаружены 29 погибших. Убытки от пожаров превышают 700 тыс. грн. Во время гашения пожаров были спасены 26 человек.
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