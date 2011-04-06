В Хмельницкой области сын и мать сгорели в собственной квартире

В Красиколе Хмельницкой области в результате пожара в одной из квартир пятиэтажного жилого дома погибли мать и сын.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил старший инспектор Центра пропаганды Управления МЧС в области Алексей ЧЕРКАСОВ.

По его словам, пожар в доме на улице Василия Стуса произошел вчера вечером. Огонь унес жизнь мужчины 1964 г. р. и его матери 1941 г. р.

«Пожар возник из-за неосторожности погибшего мужчины во время курения», - сказал А.ЧЕРКАСОВ.

В целом, с начала года в Хмельницкой области произошел 251 пожар, на которых обнаружены 29 погибших. Убытки от пожаров превышают 700 тыс. грн. Во время гашения пожаров были спасены 26 человек.