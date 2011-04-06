В Донецке растет количество отравленных детей

На протяжении 3-6 апреля в г. Донецке в инфекционные отделения городских клинических больниц №1 и №21 с предварительным диагнозом – острая кишечная инфекция госпитализированы 39 детей в возрасте до 1 года, жителей Ворошиловского и Киевского районов города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, все госпитализированные дети потребляли продукцию детской молочной кухни (всего продукцию кухни потребляют 488 детей). Течение заболевания детей – средней и легкой степеней тяжести.

Специалистами городской СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, отобраны пробы пищевых продуктов молочной кухни для бактериологического исследования, результаты которых планируется получить сегодня, 6 апреля.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, в Донецке по состоянию на 9.00 5 апреля в детские инфекционные отделения горбольниц №1 и №21 г. Донецка госпитализированы 30 детей раннего возраста с признаками острой кишечной инфекции. Подавляющее количество детей заболели в период с 3 по 4 апреля.