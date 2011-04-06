Донецк: еще 5 детей госпитализированы

В Донецке еще пять детей госпитализированы с подозрением на острую кишечную инфекцию.

Об этом УНИАН сообщили в санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области со ссылкой на главного государственного санитарного врача Донецкой области Виктора ДЕНИСЕНКО.

Согласно сообщению, по состоянию на 15.00 5 апреля в городе зарегистрировано 5 новых случаев заболевания детей раннего возраста, которым поставлен предварительный диагноз «острая кишечная инфекция».

Все заболевшие потребляли продукцию детской молочной кухни Центральной городской клинической больницы № 1 Донецка.

«Таким образом, число детей с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция» составляет 35 человек. Дети госпитализированы в детские инфекционные отделения горбольницы № 1 (28 человек) и № 21 (7 человек)», - сказали в облСЭС.

В облСЭС подчеркнули, что в данное время продолжается обследование и лечение детей в полном объеме. Одновременно проводятся противоэпидемические мероприятия с целью устранения причин заражения, а также лабораторные исследования.

«Течение заболевания у 21 ребенка проходит в легкой степени тяжести, у 14 - средней тяжести. У всех заболевших отмечается положительная динамика их клинического состояния», – заключили в облСЭС.

Как сообщал УНИАН, в Донецке 30 детей были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. По состоянию на 9.00 5 апреля в детские инфекционные отделения горбольниц № 1 и № 21 г. Донецка госпитализировано 30 детей раннего возраста с признаками острой кишечной инфекции. Подавляющее число детей заболело в период с 3 по 4 апреля.