В Херсоне ищут 3 мужчин, которые исчезли, переплывая Днепр
16:01, 05 апреля 2011Новости регионов
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1959, 1984 и 1987 гг. рождения
В Херсоне спасатели МЧС ищут трех мужчин, которые исчезли, переплывая Днепр.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, 2 апреля около 21.00 из дачного кооператива трое мужчин – 1959, 1984 и 1987 гг. рождения, выехали в сторону Херсона по р.Днепр, однако домой не вернулись. В пресс-службе точно не знают, на каком плавсредстве они выехали.
В понедельник, 4 апреля, водолазы обследовали маршрут, по которому должны были плыть мужчины, но тела не обнаружены. Поиски продолжаются.
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