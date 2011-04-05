В Херсоне ищут 3 мужчин, которые исчезли, переплывая Днепр

В Херсоне спасатели МЧС ищут трех мужчин, которые исчезли, переплывая Днепр.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, 2 апреля около 21.00 из дачного кооператива трое мужчин – 1959, 1984 и 1987 гг. рождения, выехали в сторону Херсона по р.Днепр, однако домой не вернулись. В пресс-службе точно не знают, на каком плавсредстве они выехали.

В понедельник, 4 апреля, водолазы обследовали маршрут, по которому должны были плыть мужчины, но тела не обнаружены. Поиски продолжаются.