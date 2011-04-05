Одесса: произошел пожар в школе-интернате

В Одессе произошел пожар в помещении школы-интерната №5, во время которого спасатели эвакуировали 119 детей.

Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций, пожар возник 4 апреля в 16.21.

В службу «101» немедленно позвонила директор учебного заведения. Первые подразделения спасателей прибыли на место происшествия через 10 минут и приступили к гашению пожара, одновременно помогая сотрудникам интерната выводить детей из опасных помещений.

Очаг пожара находился на четвертом этаже в подсобном помещении, горели обшивка коридора и камышовая крыша.

В 17.36 оперативными действиями сотрудников МЧС пожар ликвидирован. Благодаря тому, что пожар был обнаружен своевременно, и педагогический коллектив выполнил правильные действия, жертв и пострадавших удалось избежать.