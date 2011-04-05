Донеччина: женщина упала в коллектор и сильно травмировалась
Открытая черепно-мозговая травма
В городе Авдеевка Донецкой области бойцы МЧС помогли достать женщину, упавшую в коллектор и получившую множество травм.
Об этом сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.
В сообщении отмечается, что бойцы МЧС оказали помощь сотрудникам скорой медицинской помощи в изъятии из канализационного коллектора женщины, 1961 года рождения, которая при падении в коллектор получила открытую черепно-мозговую травму, травму лица и ушиб спины.
Так, зафиксировав пострадавшую пожарными ремнями, бойцы МЧС с помощью спасательной веревки подняли ее на поверхность, перевели на медицинские носилки и здесь же передали сотрудникам «скорой помощи».
От Главного управления МЧС привлекалось 1 единица техники и 6 человек личного состава.