В Донецке провели уникальную операцию на сердце

В Донецкой областной клинической больнице имени Калинина провели уникальную операцию по протезированию аортального клапана на сердце с участием швейцарского профессора доктора медицинских наук Пауля Р. Фогта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Украины, главы Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяны БАХТЕЕВОЙ.

«Сегодня врачи нашей больницы получили уникальную возможность провести сложную операцию на сердце вместе с главным кардиохирургом Швейцарии доктором Паулем. Он обладает высочайшими профессиональными качествами в области диагностики, терапии и оперированию сердечнососудистых заболеваний у детей и взрослых», – отметила Т.БАХТЕЕВА.

Она подчеркнула, что в 2006 году в ДОКТМО было открыто кардиохирургическое отделение. Развитие отделения осуществлялось по 3 основным направлениям: операции с искусственным кровообращением, то есть на открытом сердце, хирургическое лечение нарушений ритма и эндоваскулярные методы лечения – стентирование коронарных сосудов при остром коронарном синдроме и инфаркте миокарда.

По словам Т.БАХТЕЕВОЙ, в отделении работают специалисты высочайшей квалификации, в их числе 3 доктора медицинских наук. Всего за годы работы кардиохирургического отделения помощь в нем оказана более 4 тыс. больным, выполнено свыше 3 тыс. операций, из них на открытом сердце – 496, при нарушениях ритма – 1581, эндоваскулярных исследований и операций (стентирований) - 3110. А в прошлом году внедрены эндоваскулярные методы лечения врожденных пороков сердца у детей.

По данным парламентария, сегодня в Украине сердечно-сосудистыми заболеваниями страдает от 12 до 14 млн. граждан. В основном это мужчины трудоспособного возраста – 45-55 лет, страдающих от инфарктов.

«В отличие от Швейцарии, к сожалению, возможность эффективного лечения сердечно-сосудистых заболеваний Украина получила гораздо позже. В мире есть методики лечения, которые активно используются уже на протяжении 50 лет, в то время как у нас они работают только 10. Поэтому опыт и знания доктора Пауля являются первыми шагами дальнейшего активного сотрудничества между областной клинической больницей имени Калинина и фондом «Сердце Евразии», - сказала Т.БАХТЕЕВА.

В свою очередь профессор Пауль Р. Фогт сказал, что кардиохирургическое отделение оснащено самой современной аппаратурой: ангиографом фирмы «Филипс», аппаратом искусственного кровообращения фирмы «Терума», рентгенологическим оборудованием, наркозно-дыхательной аппаратурой экспертного класса, дыхательной и следящей аппаратурой, электрофизиологической лабораторией, сердечно-сосудистыми хирургическими наборами, ультразвуковой аппаратурой экспертного класса и т.д. Все это в сочетании с постоянным ростом знаний и профессионализма местных врачей позволит кардиологическому отделению успешно решать самые тяжелые задачи.

Приезд швейцарского кардиохирурга в Донецк стал возможен благодаря инициативе народного депутата генерального директора Донецкого областного клинического территориального медицинского объединения (ДОКТМО) Татьяны БАХТЕЕВОЙ.

*** Профессор Фогта является основателем и руководителем благотворительного Фонда «Сердце Евразии». Благотворительный фонд Пауля Р. Фогта EurAsia Heart (www.eurasiaheart.ch) «Сердце Евразии» находится в Цюрихе. Свою деятельность фонд посвящает детям, молодежи и взрослым, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Цель ЕАН - передача «знаний» и «умений» в области диагностики, терапии и оперировании сердечно-сосудистых заболеваний. Все операции проводятся бесплатно. Фонд осуществляет активную деятельность в Китае, Вьетнаме, Украине, России, Эритрее и Румынии.