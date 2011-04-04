Прикарпатью выделили 11,5 млн. грн. на утилизацию гексахлорбензола

Правительство сегодня, 4 апреля, по представлению Минприроды приняло распоряжение «О выделении средств для осуществления в 2011 году безотлагательных природоохранных мероприятий по удалению и вывозу на утилизацию опасных отходов гексахлорбензола».

Распоряжением предусмотрено выделение 11,5 миллионов гривен из Государственного фонда охраны окружающей природной среды на проведение комплекса работ по вывозу и утилизации опасных отходов из Ивано-Франковской области, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

В частности, по данным министерства, в этом году планируется изъятие и вывоз не менее 3285 тонн отходов гексахлорбензола в зоне консервирования Домбровского карьера для дальнейшей утилизации их на специализированном предприятии Tradebe (Великобритания).

Это позволит обеспечить ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации техногенного и природного характера, которая сложилась в г. Калуш и селах Кропивник и Сивка-Калушская Ивано-Франковской области, улучшить экологическую ситуацию, уменьшить угрозу жизни и здоровью населения региона.

Справка УНИАН. Указом Президента Украины от 10 февраля 2010 года №145 территорию города Калуш и сел Кропивник и Сивка-Калушская Калуского району Ивано-Франковской области было объявлено зоной чрезвычайной экологической ситуации.

По данным Минприроды, в 2010 году проведены работы по удалению отходов гексахлорбензола с площади 4374 м кв. и вывезено 8514 тонн отходов. Территория, на которой находятся остатки ГХБ, составляет 14 тыс. 991 м кв., из которой необходимо удалить около 22,5 тыс. тонн опасных отходов.